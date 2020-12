Norsk politi åbner sag mod Solbakken for karantænebrud

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Solbakken har indrømmet, at han ikke har overholdt de norske regler om ti dages indrejsekarantæne efter ankomst fra Danmark 28. november, efter hvad han selv til den norske avis VG kalder en "optællingsfejl".

Brud på karantæne- og isolationspligt kan straffes med en bøde på 20.000 norske kroner eller fængselsstraf.

- Vi undersøger, om der er grundlag for at gå videre med sagen og eventuelt tildele ham en bøde, siger politiadvokat i Innlandet politidistrikt Tom Gjestvang til NTB.

- Hvis man læser både VG og Dagbladet, er det ret tydeligt, hvad der er sket, og han indrømmer det, så vi vil nu tage stilling til, om det bliver nødvendigt at afhøre ham.

I søndags - to dage før karantænens udløb - var Solbakken på stadion til en kamp mellem HamKam og Lillestrøm. Mandag deltog han så i et fysisk interview med norsk TV2, selv om han fortsat burde have været i karantæne.

Tom Gjestvang regner med, at der vil blive truffet en afgørelse i sagen inden for to dage.

Ståle Solbakken blev i sidste uge ansat som ny landstræner for det norske herrelandshold. 10. oktober blev han fyret i FC København efter en periode med sløje resultater.