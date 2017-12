Norsk opvisning sikrer storkamp i VM-kvartfinale

Den norske sejr blev så overbevisende som 31-23, og der var reelt aldrig tvivl om udfaldet.

Norge bragte sig foran 3-0, og det var umuligt for spanierne at få kontakt igen. Dertil spillede nordmændene for sikkert og for overlegent, og choknederlaget til Sverige i den indledende pulje var tilsyneladende blot en enlig svipser.

Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal førte an på et homogent norsk hold, der efter 13-10 ved pausen løb fra spanierne i anden halvleg.

I den samtidige ottendedelsfinale i Magdeburg var der anderledes spænding i det rent danske træneropgør mellem Helle Thomsens Holland og Ulrik Kirkelys Japan.

Japan, der har været en af VM's positive overraskelser, fortsatte de flotte takter ved at tvinge de hollandske VM-sølvvindere ud i forlænget spilletid.

Holland endte med at vinde 26-24, efter at den ordinære kamp var sluttet 20-20. Men kampen understregede igen, at det hollandske hold er et stykke fra den styrke, der har skaffet sølv ved både VM og EM i de senere år.

Modstanderen i kvartfinalen bliver Tjekkiet, der tidligere mandag overraskende besejrede Rumænien.