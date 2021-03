Norsk langrendsstjerne udvider enorm guldsamling ved VM

Det virker så godt som umuligt for konkurrenterne at stoppe langrendsstjernen Therese Johaug ved VM i Oberstdorf.

Ifølge SVT havde Johaug den største sejrsmargin på distancen ved et VM siden 1962.

I mål havde hun 54 sekunder ned til svenskeren Frida Karlsson, der tog andenpladsen foran sin landsmand Ebba Andersson.

Selv om der var sne under skiene, var vejrforholdene vanskelige, da der flere steder var målt op til 15 varmegrader i skyggen. Det gjorde løbet krævende for deltagerne, men det var ikke forhold, som kunne rokke ved Johaugs suverænitet.

- Det her er definitivt mit bedste individuelle løb nogensinde, siger Johaug til NRK efter sejren.

Det er anden gang ved mesterskabet, at Johaug står øverst på podiet. I weekenden sejrede hun i kvindernes skiathlonkonkurrence. Hun har mulighed for at snuppe yderligere to guldmedaljer, når hun skal i aktion igen torsdag og lørdag.

Med sine aktuelt 12 VM-guldmedaljer i karrieren er hun nu alene på tredjepladsen over kvinder med flest VM-guld.

Russeren Jelena Välbe (14 VM-guld) og nordmanden Marit Bjørgen (18) har vundet flere.

32-årige Johaug havde formentlig haft flere VM-medaljer af den fineste karat, hvis ikke hun var udelukket ved VM i 2017 på grund af en positiv dopingprøve. Hun missede også OL året efter som følge af udelukkelsen.

Norge og Sverige indtager første- og andenpladsen på medaljelisten ved VM i nordiske discipliner, der rummer langrend og skihop samt kombinationen af de to discipliner, nordisk kombineret.

Norge har hentet 18 medaljer ved mesterskabet, syv af dem er af guld. Sverige har hentet to guldmedaljer.