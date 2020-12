Norsk langrendsstjerne får syv måneders fængsel

Northug accepterede dommen. Han er blevet dømt for at have overtrådt fartbegrænsninger fire gange på tre dage og for være i besiddelse af narkotika i sit hjem.

Han er desuden dømt for at have filmet med telefon under kørsel.

Anklagemyndigheden havde krævet otte måneders fængsel, mens Northugs forsvarer, Halvard Helle, mente, at straffen skulle være på maksimalt seks måneder.

Dommeren mente, det var en skærpende omstændighed, at Northug havde filmet sin voldsomme kørsel og vist det til sine venner, og at han tidligere er dømt for noget lignende.

Northug blev i august stoppet af politiet og erkendte efterfølgende, at han havde et "alvorligt problem med misbrug af alkohol, narkotika og piller i forbindelse med hårde fester".

Mandag fortalte Northug, at hans kørsel i sommer var uansvarlig.

- Jeg havde en hånd på rattet og filmede med den anden hånd. Jeg filmede med højre hånd. Det er uagtsomt, og det skal ikke ske i trafikken, sagde han på en videoforbindelse.

Han havde erkendt samtlige tiltalepunkter - hvilket medførte en strafrabat - og sagen blev derfor kørt som en tilståelsessag.

Ifølge hans advokat har Northug holdt sig fra alkohol og narkotika, siden han blev anholdt.

I perioden fra 2010 til 2015 vandt Northug to OL-guldmedaljer og hele 13 VM-guldmedaljer, inden han i 2018 indstillede karrieren.