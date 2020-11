Norsk landskamp er aflyst få timer før kickoff

Landskampen mellem Norge og Israel, der skulle have været spillet i Oslo onsdag aften, er aflyst.

Det skriver Norges Fodboldforbund (NFF) i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet efter anbefalinger fra de norske sundhedsmyndigheder.

- Det er selvfølgelig trist at aflyse en kamp timer før kickoff. Det understreger samtidig alvoren i den situation, vi står i, skriver NFF.

Årsagen til myndighedernes anbefaling er, at der er konstateret et tilfælde af coronavirus i den israelske trup.

Spilleren blev isoleret, og det samme gjorde holdkammerater, han havde haft nærkontakt med. Dermed troede fodboldforbundet, at kampen kunne gennemføres efter planen.

Men Helsedirektoratet meddelte onsdag formiddag, at man fortsat mener, der er smitterisiko forbundet med at afvikle kampen.

Fodboldforbundet fastholder, at det ville være forsvarligt at spille, men vælger altså at rette sig efter anbefalingen.

- Der er spillet over 500 landskampe i Europa dette efterår. Derfor er vi trygge ved, at protokollerne giver den nødvendige smitteværnsfaglige ramme omkring kampene.

- Når nu sundhedsmyndighederne er usikre på risiko for spredning efter et smitteudbrud i den israelske trup og anbefaler at aflyse kampen, så følger vi selvfølgelig det, siger NFF's generalsekretær, Pål Bjerketvedt.