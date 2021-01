Norsk landsholdsspiller kommer til skade i fyrværkeriulykke

Fodboldklubben Galatasaray bekræfter, at Elabdellaoui torsdag blev kørt til hospitalet, efter at han fejrede nytårsaften i sit hjem.

Han kom til skade, da fyrværkeri eksploderede i hånden på ham.

Episoden var så alvorlig, at holdets træner, Fatih Terim, og flere andre repræsentanter fra klubben skyndte sig til hospitalet for at besøge ham.

Det frygtes, at højrebackens syn kan blive påvirket af ulykken.

Ifølge det tyrkiske medie NTV fortæller Galatasarays vicepræsident, Abdurrahim Albayrak, at lægerne behandler Elabdellaoui for brandskader i ansigtet.

- Hans øjne bliver skyllet, og forhåbentlig gør det tingene klarere. Lægerne gør alt, hvad de kan. Efter at øjnene er blevet skyllet, kender vi udfaldet, siger han.

Den 29-årige fodboldspiller har været ved bevidsthed hele vejen igennem.

- Jeg har talt med ham, og han sagde: "Tusind tak". Hans venner fra klubben rejste til hen til ham for at være der sammen med familien.

Det gjaldt angiveligt også Galatasarays anfører, Arda Turan.

De sidste måneder af 2020 har været alt andet end gode for Omar Elabdellaoui. I november blev hele Norges landshold sat i karantæne, efter at han blev testet positiv for coronavirus.

Det betød, at et reservehold måtte tage til en afgørende kamp i Nations League mod Østrig.

Forsvarsspilleren kom til den tyrkiske storklub i august i år i et skifte fra græske Olympiakos. Det er blevet til 14 kampe for Galatasaray.

Nordmanden har tidligere spillet i klubber som Hull City, Eintracht Braunschweig og Feyenoord.

Han står noteret for 49 landskampe.