Norsk klub erkender fejl i Henrik Pedersen-sagen

Strømsgodset erkender at have svigtet i forbindelse med racismesagen, der kostede Henrik Pedersens trænerjob.

Underretningsmulighederne i fodboldklubben Strømsgodset har ikke været gode nok.

Det erkender ledelsen i den norske klub, efter at den de seneste uger har været midtpunkt i en sag om racismeanklager.

- Vi erkender, at vi ikke har haft nogle gode nok rutiner. Det er noget, vi umiddelbart tager fat på og får på plads.

- Enten har de slet ikke været der, eller også har de ikke været gode nok. Det skal vi have fokus på nu, siger Ivar Strømsjordet, der er bestyrelsesformand i klubben, til den norske avis VG.

Sagen kostede fredag danske Henrik Pedersen jobbet som cheftræner i klubben.

Flere spillere har ifølge norske medier anklaget den danske træner for racisme. Henrik Pedersen har afvist anklagerne.

Klubben er i gang med at undersøge beskyldningerne mod danskeren.

- Det er blevet sagt, at fodboldklubber generelt ikke har et underretningssystem, men det er ikke en undskyldning.

- Fodboldklubber er en virksomhed, så selvfølgelig skal der være et system for det. Det vil vi arbejde for at få og få ekstern hjælp til det, siger Strømsjordet.

Ifølge VG siger arbejdsmiljøloven i Norge, at alle virksomheder med mere end fem ansatte er forpligtet til at have et underretningssystem.

I weekenden valgte Sportschef Jostein Flo at opsige sin stilling efter 25 år i klubben.

Jostein Flo afviste, at opsigelsen er direkte koblet sammen med racismesagen.

- Min fratrædelse har ingen direkte sammenhæng med indholdet i sagen omkring Henrik Pedersen. Men det har en sammenhæng i den forstand, at Strømsgodset fra og med mandag skal begynde arbejdet med at finde en ny cheftræner, sagde han til klubbens hjemmeside.

Den nuværende assistenttræner Håkon Wibe-Lund samt tidligere cheftræner i klubben Bjørn Petter Ingebrigtsen overtager midlertidigt trænerjobbet i klubben.