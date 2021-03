Norsk klub bekæmper VM i Qatar: Fodbolden bør sige fra

Den norske klub Tromsø valgte i fredags at opfordre Norges Fodboldforbund (NFF) til at blive væk fra slutrunden i 2022 på grund af Qatars behandling af landets gæstearbejdere.

Udmeldingen fik straks støtte fra ligakonkurrenterne Strømsgodset og Viking, og mandag stillede Odd Ballklub sig bag opfordringen til en norsk VM-boykot.

Tom Høgli, der er ansvarlig for samfund og bæredygtighed i Tromsø, håber, at ønsket om en boykot breder sig. Også ud over Norges grænser.

- Vi er en lille klub i Norge, men nu er der tre andre klubber fra den bedste række, der er fulgt efter os.

- Om det er realistisk at ændre hele fodboldverdenen, ved jeg ikke, men det skal jo starte et sted, siger Tom Høgli til Ritzau.

- Vores udmelding har sat gang i debatten i Norge, og stort set alle klubber har meldt ud, at de vil tage VM i Qatar op på deres årsmøder.

- Jeg håber, at vi kan blive ved med at diskutere det og presse forbundet. Så må vi se, hvor det ender, siger han.

I sidste uge skrev den engelske avis The Guardian, at mere end 6500 gæstearbejdere er omkommet i Qatar, siden den lille ørkenstat i 2010 blev tildelt VM.

Gæstearbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka er hentet ind for at bygge stadioner, veje og metrolinjer til den helt store fodboldfest i 2022.

Deres arbejdsforhold er dog gentagne gange blevet kritiseret af Amnesty International og Human Rights Watch. Arbejdsdagene er ofte lange, og de får ikke altid deres løn.

De nordiske fodboldforbund har flere gange været i Qatar og lagt pres på VM-værten for at forbedre vilkårene for gæstearbejderne.

Selv om det har ført til lovændringer, så arbejderne eksempelvis ikke længere er stavnsbundet til deres arbejdsgiver, så bliver de lovgivningsmæssige fremskridt ikke altid efterlevet i praksis.

Derfor er tålmodigheden sluppet op hos Tom Høgli og Tromsø.

- Vi er måske allerede for sent ude. Det kan være, at vi skulle have gjort det her for nogle år siden, siger han.

Fra dansk side mener Dansk Boldspil-Union (DBU), at man gennem kritisk dialog skal forsøge at påvirke Qatar. I DBU's bestyrelse er en boykot ikke på tale. Det kan kun et politisk flertal i folketinget ændre på.

Tom Høgli tilslutter sig den strategi, men kun til et vist punkt.

- Jeg er enig i, at den bedste måde at ændre forholdene på er gennem dialog, kritik og diplomati. Men vi kan se, at der ikke kommer resultater ud af det. Om det har ændret noget, ved jeg virkelig ikke.

- Norges Fodboldforbund indrømmede i sidste uge, at resultaterne ikke har været gode.

- Vi skal trække en streg på et tidspunkt, siger Tom Høgli.

Som en del af den professionelle fodbold mener han, at Tromsø er forpligtet til at have en holdning til VM i Qatar.

- Jeg er ikke naiv, og jeg ved, at fodbolden ikke kan ændre alt i verden, men vi kan gøre det bedre i de turneringer, vi selv ejer og arrangerer.

- Lige nu udnytter fodbolden ikke det potentiale, den har, mener Høgli.