Norsk idrætspræsident vil holde atleter hjemme fra OL

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Berit Kjøll opfordrer beslutningstagerne i Norges Idrætsforbund til samlet at træffe denne beslutning. Det står klart, efter at hun mandag holdt møde med Norges kulturminister, Abid Raja.

- Min klare anbefaling til idrætsstyret er, at der ikke sendes udøvere til OL, hvis det ikke udsættes, siger Berit Kjøll.

Hun regner med, at der vil blive taget en beslutning en af de nærmeste dage.

- Vi kommer til at have det på dagsordenen i denne uge, og hele sagen skal diskuteres, fortsætter Kjøll.

Hun beder i samme forbindelse IOC om at udsætte OL og fastlægge en ny dato hurtigst muligt.

Natten til mandag meldte Canadas olympiske komité ud, at man ikke agter at sende atleter til Tokyo, såfremt begivenheden afvikles denne sommer.

For fem dage siden lød det fra IOC, at man fortsat agtede at gennemføre OL til sommer som planlagt, men søndag sagde IOC-præsident Thomas Bach, at man overvejer alternative løsninger, og at der ville blive truffet en beslutning senest om fire uger.