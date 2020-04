Norsk idrætsforbund vil starte Eliteserien som pilotprojekt

Den bedste norske fodboldliga, Eliteserien, skal være den første turnering, der starter op i Norge efter coronakrisen.

Således vil Norges Idrætsforbund (NIF) bruge fodbolden som forsøgsprojekt, før man genstarter inden for andre sportsgrene.

Det skriver NIF på sin hjemmeside.

- Vi starter med det, vi kan genåbne inden for strenge restriktioner. Gennem en nøje udarbejdet plan for genåbningen af fodbolden vil norsk idræt lære, evaluere og eventuelt justere undervejs, siger generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg.

- Den viden, vi får fra dette pilotprojekt, vil have stor betydning for en gradvis genåbning af andre sportsgrene, siger hun.

NIF har sammen med Det Norske Fodboldforbund (NFF) skitseret over for sundhedsmyndighederne i landet, hvordan genåbningen af topfodbolden kan gennemføres.

Målet er at komme i gang med almindelig træning 4. maj og begynde at spille kampe i ligaen igen 15. juni.

NIF's argument for, at det netop skal være fodbolden, der skal bruges som forsøg, er at topklubberne har ressourcerne til at overholde de nødvendige sundhedsmæssige foranstaltninger.

Sundhedsmyndighederne har endnu ikke taget stilling til planen, skriver NIF på hjemmesiden.

Den nye sæson i Eliteserien skulle oprindeligt være skudt i gang i starten af april.