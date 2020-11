Norsk forbund bremser landsholdets flyrejse før afgang

Forbundet er blevet fortalt, at rejsen udfordrer de norske corona-retningslinjer.

- Når Helsedirektoratet (den norske sundhedsstyrelse, red.) sætter foden ned, så har vi bedt truppen om at blive i Norge, indtil vi får en ny vurdering, siger NFF-præsident, Terje Svendsen.

- Vi tolker den norske lovgivning forskelligt. Hvis vi ikke rejser, så bryder vi det europæiske fællesskab, som vi er en del af, siger han.

Terje Svendsen håber, at landsholdet får lov til at rejse afsted. Hvis ikke det sker, så frygter han for en mulig straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

- NFF's vurdering er, at der ikke er taget højde for situationer som denne, og at konsekvenserne ved ikke at stille op til kamp er meget store for norsk fodbold, skriver forbundet.

Efter kampen mod Rumænien er planen, at det norske landshold skal videre til Østrig, hvor den sidste gruppekamp i Nations League venter onsdag.

