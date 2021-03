Norsk fodboldforbund vil drøfte Qatar-boykot i juni

Norges Fodboldforbund (NFF) har på et bestyrelsesmøde fredag besluttet, at det på den dato vil afholde et ekstraordinært møde med en eventuel VM-boykot som hovedtema.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi skal belyse alle sider af spørgsmål om en eventuel boykot og lave en god sagsfremstilling. Det bliver et bredt sammensat udvalg, som vi ikke har valgt endnu, der skal behandle spørgsmålet, lyder det fra NFF-præsident Terje Svendsen ifølge NTB.

Adskillige klubber i Norges bedste fodboldrække har på det seneste opfordret forbundet til at boykotte VM, fordi 6500 migrantarbejde ifølge den britiske avis The Guardian har mistet livet i Qatar, siden landet fik tildelt VM-værtskabet.

NFF-ledelsen har tidligere sagt, at man i forbundets top er imod en boykot.

Landstræner Ståle Solbakken har ligeledes sat spørgsmålstegn ved, om en boykot er den rigtige måde at protestere mod værtsnationen og forholdene omkring VM på.

Solbakken er dog klar til at vise sin utilfredshed i forbindelse med Norges kommende kampe. Her vil Solbakken bruge sit mandskab til at sætte fokus på problemerne i Qatar, sagde han torsdag.

Fredag rettede Solbakken kritik mod formand i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jesper Møller og Møllers sidestykke i Sverige, Karl-Erik Nilsson.

De er begge medlem af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) magtfulde eksekutiv komité, og ifølge Solbakken har hverken Møller eller Nilsson kritiseret VM nok.

- Jeg mener, at den skandinaviske og nordiske alliance er for slap. Der burde være meget mere tryk i det samarbejde - ikke mindst fordi Jesper Møller og Karl-Erik Nilsson sidder i UEFA-styret.

- De må jo i meget større grad være tydelige. Begge er vældigt vage i kommunikationen. De snakker et vagt politikersprog, som næsten er provokerende, lyder det fra Solbakken i den norske avis VG ifølge bold.dk.

Kommunikationschef i DBU Jakob Høyer afviser over for VG at kommentere den norske VM-debat. Karl-Erik Nilsson påpeger, at Sverige som én af få nationer har været klar i spyttet angående kritik af forholdene i Qatar.