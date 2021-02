Norsk fodboldboss om boykot: Må vende det i fodboldfamilien

Tromsø og Strømsgodset mener ikke, at Norge bør stille op til slutrunden i Qatar, hvor 6500 migrantarbejdere ifølge en rapport har mistet livet, efter at landet i 2010 fik tilkendt værtskabet for VM.

NFF-præsident Terje Svendsen siger, at det norske fodboldforbund har forsøgt at forbedre migrantarbejdernes forhold i Qatar gennem dialog, besøg i Qatar samt kritik af det, han kalder uacceptable forhold.

- Det har været vores linje, og så vil der fortsat være en diskussion i fodboldfamilien om, hvordan vi vil håndtere problemet yderligere i fremtiden, siger Terje Svendsen til NTB.

- Vores holdning har hidtil været at følge Amnesty Internationals anbefaling om at påvirke tingenes tilstand i stedet for at boykotte. Vi er nødt til at lytte til, hvad fodboldfamilien synes, er den rigtige strategi.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har samme tilgang til udfordringerne omkring næste års VM-slutrunde.

I Danmark har ingen klubben dog meldt ud, som Tromsø og Strømsgodset gjorde fredag.

Terje Svendsen er glad for, at problemstillingen bliver belyst.

- Vi har en stor forståelse for, at fodboldverdenen er bekymret over Qatar-VM, og vi synes, det er godt, at klubber også er involveret i spørgsmålet, fordi det bidrager til mere opmærksomhed omkring det, siger han.

Det var The Guardian, der tidligere på ugen udsendte en artikel om rapporten, der anslog det høje dødstal blandt migrantarbejdere.

Fodboldklubben Tromsø mener ikke længere, at Norges tilgang om at gå i dialog og kritisere er tilstrækkelig.

- Tallene er nedslående. Den strategi, vi har fulgt, har ikke givet de nødvendige resultater, og vi føler, at det er tid til at gå videre med næste skridt: boykot, lød det i erklæringen fra Tromsø.

Kort efter støttede ligakonkurrenterne fra Strømsgodset op om den udmelding.

Efter planen skal Qatar huse VM fra 21. november til 18. december 2022.