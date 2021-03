Norsk fodbold udsætter spørgsmål om VM-boykot til juni

Norsk fodbold har udsat spørgsmålet om en eventuel boykot af VM i Qatar med tre måneder til 20. juni.

Det blev søndag besluttet på et digitalt møde i Norges Fodboldforbund (NFF).

Flere topklubber fra Eliteserien har de seneste uger opfordret NFF til at boykotte slutrunden i Qatar, efter at VM-værten har fået kritik for behandlingen af landets gæstearbejdere.