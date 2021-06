Norsk fodbold dropper muligt VM-boykot

Her stemte 368 imod en eventuel boykot, mens 121 stemte for. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Mens det altså ikke ender med en boykot, så har et flertal søndag stemt for, at Det Norske Fodboldforbund (NFF) skal rette kritik mod Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at tildele Qatar VM-værtskabet på næste Fifa-kongres, samt at der skal lægges pres på Qatar gennem dialog og krav om forbedringer.

- Der er ingen vindere eller tabere i denne sag. Vi vil tage initiativ til at skabe en dialog med dem, der støttede en boykot, så vi står sammen, om det vi skal gøre fremover, siger NFF-præsident Terje Svendsen søndag ifølge NTB.

I marts blev det besluttet, at spørgsmålet om en mulig norsk boykot skulle behandles på søndagens ekstraordinære generalforsamling i NFF.

For at skabe de bedste forudsætninger til at træffe en beslutning om VM nedsatte NFF i marts et bredt sammensat udvalg, der skulle belyse alle sider af en mulig boykot. Et flertal i udvalget kom i maj frem til, at en boykot ikke var vejen frem.

Debatten om en mulig boykot af VM i Qatar startede, da flere norske topklubber i slutningen af februar opfordrede fodboldforbundet til ikke at deltage i VM-slutrunden, skulle Norge kvalificere sig.

Det skete i kølvandet på en rapport fra den britiske avis The Guardian, der viste, at flere end 6500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka er døde i Qatar, siden landet i 2010 fik tilkendt værtskabet for VM.