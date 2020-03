Norsk cykelhold støtter danske baneryttere efter udsat OL

Det norske cykelhold Uno-X er indstillet på at ændre sine krav til sine danske bane- og landevejsryttere, efter OL er rykket fra 2020 til 2021.

Det var planen, at Frederik Rodenberg Madsen og Julius Johansen, der i slutningen af februar udgjorde halvdelen af det danske hold, som satte flere verdensrekorder og vandt VM-guld i 4000 meter holdforfølgelsesløb, skulle satse på landevejscykling efter OL.

Uno-X giver danskerne lov til også at satse på banecykling i 2021, så de kan stå skarpt til OL. Det siger sportsdirektør Jens Haugland til TV2 Sport.

- Vi ønsker at opfylde rytternes drømme, og vores baneryttere vil også have fuld støtte fra os i 2021. Vi er stolte over at følge dem på rejsen og er i god dialog med Danmarks Cykle Union (DCU). Vi vil gøre det, vi kan for, at de lykkes, siger han.

Den besked vækker også glæde hos en af de danske ryttere, der nu har mere tid til at køre landevejsløb i år end først planlagt.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har valgt det rigtige hold, siger Julius Johansen til TV2 Sport.

Niklas Larsen, der kæmper for at komme tilbage efter en brækket ankel, er også tilknyttet Uno-X. Han har tidligere vundet en OL-medalje og tre VM-medalje i banecykling, og han kan også blive en del af banelandsholdet ved OL næste år.

Det er ikke fastlagt, hvornår OL skal afvikles i 2021, men at det senest bliver i sommerperioden.