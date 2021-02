Norsk angrebsmonster skaber Dortmund-triumf i Sevilla

I Dortmunds angreb huserer en brandfarlig nordmand med smag for Champions League-fodbold.

Det var stærkt medvirkende til, at Dortmund trak sig ud af kampen med en sejr på 3-2, efter at Suso sendte Sevilla på 1-0 efter et lille kvarter.

Erling Haaland scorede Dortmunds føringsmål til 2-1 og 3-1, efter at Mahmoud Dahoud havde banket udligningen i kassen.

Sevillas Luuk de Jong sørgede til sidst for, at der er spænding inden returopgøret, som skal spilles 9. marts.

Det så ellers godt ud for de spanske værter, da Suso efter 14 minutter snød hele Dortmund-defensiven med en sparkefinte. Han lagde bolden til rette for sin højrefod og høvlede læderet i nettet via Mats Hummels' hårspidser.

Dortmund skulle dog ikke bruge lang tid på at indlede sit comeback.

Efter 19 minutter fik Mahmoud Dahoud masser af plads midt på Sevillas banehalvdel. Midtbanespilleren drev bolden på tværs af banen, inden han stoppede op, vendte rundt og sparkede bolden i mål langt udefra.

Og så meldte Erling Haaland sig ind i kampen.

Otte minutter efter udligningen driblede han frem ad banen i høj fart, slap bolden til Jadon Sancho. Englænderen tippede kuglen videre til nordmanden, som var løbet ind foran mål, hvor han nærmest tacklede den i nettet.

To minutter før pausefløjt var han på spil igen. Denne gang fik han hjælp af sin erfarne anfører Marco Reus.

I en omstilling løb Haaland i dybden til højre for Reus, og da han fik bolden, sendte han den fladt og sikkert i kassen.

I anden halvleg trak Dortmund sig tilbage på banen, og Sevilla havde ikke meget at skyde med. Der skulle et frispark til, før spanierne nærmede sig en scoring.

Netop indskiftede Oscar Rodriguez fik chancen på frisparket efter 74 minutter, men måtte se sin ellers slagkraftige afslutning drøne på stolpen.

Seks minutter før tid lykkedes det Sevilla at give sig selv en livline.

Luuk de Jong dukkede op bagest i feltet og sendte kuglen i mål med indersiden.