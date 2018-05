Norsk Skjern-profil fik DM-guld med håndklæde over hovedet

18 minutter før tid blev nordmanden udvist for tredje gang i kampen, da Skjern førte 20-16, og derefter måtte han gå i omklædningsrummet uden at kunne se resten af kampen.

- Jeg så det ikke, jeg sad ude i omklædningsrummet. Helt ærligt så troede jeg ikke, at vi skulle klare det, jeg var rigtig pessimistisk i en periode, siger Bjarte Myrhol til TV2 Sport.

- Jeg sad med håndklædet over hovedet. Det var ikke de bedste 20 minutter af mit liv, men det blev en god afslutning på det hele, siger han.

Bjarte Myrhol skiftede i 2015 fra tyske Rhein-Neckar Löwen til Skjern Håndbold, og sidste år var han med til at tabe DM-finalen til Aalborg Håndbold.

I år fik den stærke nordmand altså guld, og det betyder meget for tirsdagens fødselar.

- Som sportsmand er det de oplevelser, man arbejder for hver eneste dag. Når man først får lov til at opleve det, forstår man, hvor godt det er, og hvor meget det betyder, siger Bjarte Myrhol.

DM-guldet er også en stor triumf for venstrefløjen Anders Eggert.

Han vendte før denne sæson tilbage til Danmark efter mange år i Flensburg-Handewitt til sit andet ophold hos Skjern, hvor han også spillede i 2008/2009-sæsonen som udlejet fra den tyske storklub.

Anders Eggert fik en meget vigtig rolle i tirsdagens finalekamp, hvor han udnyttede ni af ti straffekast og endte som kampens topscorer med ti mål.

- Det var fuldstændig det her, jeg kom hjem for. At få lov til at spille her og give guld til os i Skjern - det er fantastisk, siger Anders Eggert til TV2 Sport.

Skjern vandt grundspillet i 888 Ligaen, men måtte slide i det for at komme videre fra det efterfølgende puljespil i DM-slutspillet.

Det skyldtes også, at klubben havde problemer med skader og sideløbende havde gang i et Champions League-eventyr, der først endte i kvartfinalen.

Her tabte Skjern til de senere tabende finalister, franske Nantes.