Norsk OL-rytter får motivationsboost af holdkammeraten Vingegaard

Foss imponerede selv ved at blive nummer ni i Giro d'Italia tilbage i maj.

- Jeg håber, at han også så, hvordan jeg klarede det i Giroen, og at det så var muligt for ham også. Han har været et hak eller to bedre end mig hele vejen, men jeg ser det som realistisk at matche hans niveau, siger Tobias Foss til VG.

- Det er meget sjovt at se ham præstere så godt i Touren. Det har givet et godt motivationsboost og en forsikring om, at det er muligt at komme tættere på drømmen i fremtiden.

Den talentfulde nordmand, der ligesom Vingegaard både kan klatre og køre enkeltstart, er tidligere vinder af Tour de l'Avenir, der betegnes som ungdommens Tour de France.

Han er også forsvarende norsk mester i både landevejsløb og enkeltstart.

Ved legene i Tokyo er det dog ikke lørdagens landevejsløb men enkeltstarten onsdag, som Tobias Foss tror på det bedste resultat i.

- Jeg kan strække den så langt og sige, at top fem kan være muligt. Ruten passer mig godt.

Han får dog ikke modstand fra Jonas Vingegaard til de to olympiske løb. Danskeren meldte fra til OL allerede inden Tour de France.

I stedet er det Jakob Fuglsang, der er kaptajn for det danske hold i landevejsløbet.

Her får sølvmedaljevinderen fra OL i Rio hjælp fra Michael Valgren, Christopher Juul-Jensen og Kasper Asgreen.

Asgreen trækker også i dannebrogstrøjen onsdag, hvor han er eneste dansker på startlisten til enkeltstarten.