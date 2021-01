Norsk EM-guldvinder slutter sig til Team Esbjerg

Det bekræfter håndboldspilleren over for nyhedsbureauet NTB.

Her scorede hun fire mål.

- Det var et svært valg, men det handler i bund og grund om at få en udfordring, hvor alt er nyt. Jeg tror, at det er godt for min videre udvikling, siger hun til NTB.

- Når man sætter Vipers op mod Esbjerg, er der ikke den store forskel. Jeg må sige, at det har været et svært valg.

21-årige Reistad var med, da Norge i december vandt guld ved EM, der blev afholdt i Danmark.

Reistad har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023.