Norris tager første pole position i karrieren

Sidste træning forud for grandprixet i Rusland blev aflyst grundet regn, men kvalifikationen kunne afholdes.

Heftigt regnvejr har flere gange givet Formel 1-arrangørerne problemer i år.

Lørdag skete det igen, da tredje og sidste træning til det russiske grandprix i Sotji blev aflyst.

Kvalifikationen var også i fare, men vejret blev bedre, og det lykkedes at gennemføre den.

Her var den unge McLaren-kører Lando Norris hurtigst og tog sin første pole position i karrieren.

Den 21-årige brite blev hjulpet på vej, da Lewis Hamilton i sin Mercedes-racer snurrede rundt på sin sidste omgang.

Hamilton må i stedet nøjes med at starte firer søndag.

Han kan dog glæde sig over, at konkurrenten i kampen om VM-titlen, Red Bulls Max Verstappen, starter som nummer 20 og sidst, da han fredag måtte skifte motor.

Norris, der er nummer fire i VM-stillingen, starter foran Carlos Sainz (Ferrari) og George Russell (Williams).

Lørdagens træning inden kvalifikationen skulle være begyndt klokken 11 dansk tid, men regn og torden prægede området i Rusland hele lørdag morgen og formiddag.

Nedbør var også et stort problem for arrangørerne af løbet på Spa-banen i Belgien for en måned siden.

Løbet kom aldrig i gang på grund af den tunge regn, og Verstappen blev kåret som vinder, fordi han var bedst i kvalifikationen.

Afgørelsen førte til stor debat, og Lewis Hamilton var blandt andre utilfredse med udfaldet.

FIA-præsident Jean Todt sagde i et interview med motorsport.com tidligere på ugen, at han fra 2025 vil have nye biler, der lægger låg på diskussionen.

- Med 2025-reglerne skal vi overveje at have biler, der også kan køre i regnen, sagde han til mediet.

Problemet er, at bilernes downforce og brede dæk får vandet til at sprøjte til alle sider. Det skaber dårlig sigtbarhed for kørerne.

Et Formel 3-løb, der skulle være kørt lørdag formiddag, blev rykket til fredag aften, mens et sprintløb i Formel 2 lørdag er udsat af samme årsag.