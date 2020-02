Norman fik sine første regnbuestriber: Den manglede i skabet

Det er første gang, at Norman får VM-trikoten over hovedet, og den har en helt særlig betydning for ham.

- Jeg har forsøgt at vinde den her trøje i ti år. Det er en fed følelse. Jeg havde både troet og håbet, at jeg skulle vinde den tidligere. Men det var virkelig en trøje, der manglede hjemme i skabet. Jeg er virkelig, virkelig glad, siger han.

Lasse Norman Hansen var kun 20 år, da han vandt OL-guld i omnium. Samme år vandt han sin første VM-medalje, og siden er det blevet til et hav af VM-, EM- og World Cup-medaljer.

Men VM-triumfen manglede før torsdag aften, hvor Norman og holdkammeraterne kunne lade sig hylde med nationalhymne og regnbuestribede trøjer for øjnene af en stor flok danske fans og blitzende kameraer i Velodrom i Berlin.

- At have været på topniveau i banecykling uden at have vundet VM har været en lidt mærkelig følelse.

- At gøre det sammen med et hold af bedste venner er en helt fantastisk følelse, lyder det fra 28-årige Lasse Norman.

I rytterområdet stod landsholdsstaben, kolleger og kæreste klar til at lykønske den danske rytter.

Banekvartetten slog undervejs verdensrekorden i holdløb hele tre gange ved VM. Tredje gang blev tiden banket helt ned i 3 minutter og 44,672 sekunder.

Lasse Norman Hansens VM er kun lige begyndt. Foruden holdforfølgelsesløb skal han deltage i lørdagens omnium og søndagens parløb med Michael Mørkøv.

I 2019 tog Norman sølv i parløb sammen med Casper Folsach. I alt har Lasse Norman Hansen ni VM-medaljer.