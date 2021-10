Norges VM-drøm lever efter uafgjort i Tyrkiet

En tidlig tyrkisk scoring gav ellers dystre udsigter for Ståle Solbakkens mandskab, der manglede en række af sine bedste spillere.

Men nordmændene kæmpede sig tilbage og fik et point ud af anstrengelserne på Kristian Thorstvedts scoring kort før pausen.

Samtidig med pointdelingen i Istanbul vandt Holland 1-0 på udebane over Letland. Hollænderne fører kvalifikationsgruppe G med Norge to point efter sig på andenpladsen. Tyrkiet er yderligere to point efter som nummer tre.

Holland og Norge mødes i sidste spillerunde 16. november i en potentiel kamp om gruppesejren, der udløser en VM-billet.

Før nordmændene overhovedet kan komme i spil til en decideret gruppefinale, skal der point på kontoen.

Uden superstjernen Erling Haaland og folk som Alexander Sørloth, Joshua King og Sander Berge i den norske startopstilling forventede de tyrkiske fans givetvis en hjemmesejr.

Sådan en kom værterne tættere på, da Kerem Aktürkoglu udnyttede en stor fejl i det norske forsvar til at bringe Tyrkiet på 1-0 efter seks minutter.

Norge svarede igen ved at lægge et stort tryk på tyrkernes mål. Det var tæt på at udløse en udlignende scoring midtvejs i første halvleg, da debutanten Berat Ozdemir tacklede bolden på egen stolpe.

Genk-spilleren Kristian Thorstvedt var manden bag 1-1-målet. En god norsk hjørnesparkskombination endte hos Thorstvedt, som skovlede kuglen det sidste stykke over stregen.

En kortvarig bekymring så ud til at brede sig hos nordmændene, før dommeren fik målet bekræftet af VAR-dommerne.

Nordmændene red stormen af i begyndelsen af anden halvleg, hvor Tyrkiet kom ud med stor energi.

Der var højt tempo, og en scoring lå længe i luften, men ingen af holdene havde den sidste skarphed.

Heller ikke Mohamed Elyounoussi, som brændte en stor hovedstødschance i tillægstiden til stor frustration for nordmændene.

Tyskland fik en forskrækkelse i hjemmekampen mod Rumænien, men endte alligevel med at snuppe tre point med en sejr på 2-1.

En tidlig scoring af Ianis Hagi satte tyskerne under pres, og da Armenien samtidig var foran i en af gruppens øvrige kampe, var gruppen pludselig åbnet på vid gab.

Som så ofte genfandt tyskerne dog kontrollen. Et velplaceret langskud af Serge Gnabry sørgede for 1-1 kort inde i anden halvleg, og ti minutter før tid dukkede den rutinerede målræv Thomas Müller op med sejrsmålet.

Armenien måtte i øvrigt nøjes med 1-1 mod Island.

Før de sidste tre kampe har Tyskland seks point ned til Nordmakedonien og Armenien og er dermed tæt på en plads ved næste års mesterskab i Qatar.