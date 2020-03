Norges Skiforbund bløder og afskediger 96 medarbejdere

Det får nu Norges Skiforbund til at handle, da forbundet kan se frem til et stort milliontab i forbindelse med coronakrisen, som betyder, at næsten al elitesport i store dele af verden er lukket ned i øjeblikket.

Ifølge NTB skal Norges Skiforbund spare omkring 50 millioner norske kroner (cirka 31,7 millioner danske kroner) i forhold til budgettet, og forbundet har allerede tabt 19 millioner danske kroner på grund af coronakrisen.

Forbundet har derfor også valgt at sige farvel til hele 96 medarbejdere, som enten helt eller delvist er afskediget.

- Viruspandemien ramte på det værst tænkelige tidspunkt for Norges Skiforbund. Vi har vores hovedsæson for begivenheder og store løb i marts og april, siger Ingvild Bretten Berg, der er generalsekretær i forbundet, ifølge NTB.

Generalsekretæren oplyser, at man kigger på alle poster for at forsøge at spare penge i den kritiske situation.

- Vi har stoppet alle rejser og alle aktiviteter indtil sommer, og vi er i gang med at se på, om efterårets aktiviteter skal ændres, siger Ingvild Bretten Berg.

Overvejelserne går også i retning af, at træningssessioner, der var planlagt til at ligge i udlandet, i stedet bliver gennemført i Norge.

Generalsekretæren oplyser videre, at både den administrative og sportslige ledelse samt bestyrelsen individuelt vil gå ned i løn og bestyrelseshonorarer.

Regeringen i Norge vedtog i sidste uge en hjælpepakke på 600 millioner norske kroner til norsk sport og fritidsaktiviteter.

Beløbet skulle dække marts og april, og det er indtil videre ikke klart, hvad beløbet konkret skal dække.

Ingvild Bretten Berg siger ifølge NTB, at skiforbundet har store forventninger om at blive tilgodeset.