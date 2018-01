Norge vinder skandinavisk brag men er ude af EM

Der skulle en sejr på fem mål til, og så skulle man krydse fingre for, at Frankrig efterfølgende ville slå Kroatien i sidste kamp.

Norge gik ind til det skandinaviske brag mod Sverige i EM-mellemrunden med en meget konkret opgave, hvis holdet ville have en chance for at gå videre til semifinalerne.

Men det lykkedes ikke for nordmændene. Sejren blev på 28-25 efter et kæmpe drama.

Semifinalepladsen er væk for Norge. Sverige derimod kan blive Danmarks semifinalemodstander, hvis Kroatien taber til Frankrig senere onsdag.

Kampen blev indledt i et vanvittigt tempo, hvor begge mandskaber forsøgte at arbejde med hurtig midte.

Angrebene bølgede frem og tilbage, og kun flotte målmandspræstationer gjorde, at scoren blev holdt nede.

Norge var det meste af vejen et enkelt eller to mål foran, men holdet fik lidt af et chok knap midtvejs, da holdets største stjerne, PSG-spilleren Sander Sagosen, vrikkede om i en kontra.

Sagosen var dog ikke mere skadet, end at han kort efter var på banen igen. Han dikterede angrebsspillet, og med en fremragende Torbjørn Bergerud i målet i den modsatte ende kom nordmændene foran 9-6.

I det svenske mål brillerede Mikael Appelgren lige så meget som Bergerud, og det betød, at Sverige kun var nede med 11-12 ved pausen.

De to hold fulgtes også ad i anden halvleg, hvor Sverige blev ved med at hente små norske føringer.

En svensk udvisning midtvejs gav Norge muligheden for at komme foran 23-21, men Sverige hægtede sig igen på.

Med syv minutter igen modtog svenskernes Jim Gottfridsson et kontroversielt rødt kort for en tackling i hovedhøjde.

Med to minutter i undertal og uden en af de vigtigste spillere i resten af kampen skulle der fightes for Sverige.

Den opgave løste svenskerne flot, og et par norske udvisninger i slutminutterne gav Sverige muligheden for at afgøre sagerne. Den blev misbrugt i det nerveprægede opgør.

Torbjørn Bergerud diskede op med et par kanonredninger i det norske mål, og der var spænding frem til sidste sekund, men det blev Sverige, som fortsat har chancen for en semifinaleplads.

Frankrig og Kroatien spiller klokken 20.30.