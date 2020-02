Ole Einar Bjørndalen ses her under de olympiske konkurrencer i Sotji i 2014.

Norge står til ekstra OL-medalje efter russisk dopingdom

Den 46-årige skiskydningslegende Ole Einar Bjørndalen udvider måske sin OL-medaljesamling til 14 medaljer, selv om det er to år siden, at han stoppede sin aktive karriere.

Sammen med resten af det norske stafethold står han nemlig til at få en OL-bronzemedalje fra vinterlegene i Sotji i 2014, efter at Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU) lørdag annullerede de russiske resultater i konkurrencen.

Det gør forbundet, fordi en test fra 2014 har vist, at Evgeny Ustyugov, der var en del af det russiske hold, var dopet. Testen viste spor af steroider, og derfor er alle hans resultater fra 2013 og 2014 annulleret.

Også Svetlana Sleptsova er blevet testet positiv. Hun har anvendt det forbudte stof ostarine, og derfor er hendes resultater fra 2013 og 2014 også annulleret.

Det sidste ord er dog næppe sagt i sagen endnu, og nordmændene må formentlig afvente at få en medalje mere med posten.

Hvis de to dømte skiskytter er uenige i IBU's afgørelse, kan de indbringe sagen for Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det kommer russerne til, siger formanden for Ruslands Skiskydningsforbund til nyhedsbureauet Tass.

- De har 21 dage til at appellere afgørelsen, og de kommer til at bruge deres ret til at gøre det, siger Vladimir Drachev.

Står annulleringen af det russiske guld ved magt, bliver Norge samtidig den nation, der vandt flest guldmedaljer ved OL i Sotji.

Nordmændene vandt 11 konkurrencer, mens russerne i tilfælde af en stadfæstelse af IBU's afgørelse kommer ned på ti guldmedaljer. Russerne har tidligere mistet to OL-guldmedaljer i bobslæde.

Vinter-OL i Sotji var hjem for en stor dopingskandale, viste det sig på bagkant. Legene var stærkt påvirket af et statskontrolleret russisk dopingprogram. Under legene blev potentielt positive dopingprøver byttet ud med rene prøver.