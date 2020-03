Norge slår danske fodboldkvinder i Algarve Cup

Med sejren går Norge videre til semifinalerne på bekostning af Danmark, der på lørdag møder taberen af et opgør mellem Sverige og Tyskland.

På et mål tre minutter inde i overtiden indledte det danske kvindelandshold i fodbold Algarve Cup med et nederlag til Norge.

Danmarks største stjerne, Pernille Harder, bragte de rød-hvide foran efter syv minutters spil, men få minutter senere udlignede Elise Thorsnes på et hovedstød til 1-1 for modstanderne.

Danskerne havde ligesom Norge flere muligheder for at trække sig sejrrigt ud af opgøret.

Midtvejs i første halvleg sendte Harder et skud på overliggeren.

I anden halvleg valgte de to landstrænere på sidelinjen at skifte ivrigt ud. Lars Søndergaard foretog fem udskiftninger, og i slutfasen var 20-årige Janni Thomsen tæt på at få sig en drømmedebut.

Midtbanespilleren kom igennem i venstresiden, men hendes afslutning gik i sidenettet.

I slutminutterne fik nordmændene dog sat et godt angreb op. Inde i straffesparksfeltet kunne en umarkeret Synne Jensen sparke Norge videre i turneringen.

Algarve Cup er en stærkt besat træningsturnering med deltagelse af otte nationer.