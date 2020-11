Norge satser på at lade op til håndbold-EM i Danmark

Mandag stod det klart, at Norge ikke kan arrangere EM som medvært, og håbet er, at Danmark i løbet af ugen kan tage hele værtskabet alene.

Hvis Danmark ender med at blive enevært for håndbold-EM, står Norge på spring til at rejse til Danmark og forberede sig på slutrunden.

Og så vil Norge rykke forberedelserne til Danmark og droppe en træningsturnering i Bergen.

- Vi kan vel sige, at nu står vi på hovedet på ændre forberedelserne, som starter mandag 23. november og varer frem til EM-starten 3. december.

- Vi vil gerne til Danmark så hurtigt som muligt, siger Thorir Hergeirsson, Norges landstræner, ifølge NTB.

Tirsdag var Norges håndboldledelse i hektisk aktivitet telefonisk i forsøget på at stable en base op i Danmark.

Det skal arrangeres, så de norske profiler i udlandet undgår at sidde i coronakarantæne i hjemlandet. Planen er at flyve dem direkte til Danmark.

- Vi samler holdet i Danmark, og alle rejser dertil. Det er ganske enkelt, fordi der er indrejsekarantæne på ti dage, for alle som kommer fra udlandet.

- Hvis vi havde bragt dem til Norge, skulle de i karantæne helt frem til EM-starten. Det er praktisk taget helt umuligt, siger Hergeirsson.

I stedet for træningsturneringen i Bergen med fire nationer arbejder Norge på at arrangere flere kampe i Danmark i weekenden 28. og 29. november.

- Det bliver nok ikke helt, som vi havde planlagt, men det bliver forhåbentligt godt. Danmark er en håndboldnation med mange flotte haller, så jeg har tro på, at vi får skruet en god opladning sammen, siger Hergeirsson.

Han tror på, at danskerne kan magte at arrangere EM alene.

- At de siger, at de er klar til at tage hele mesterskabet, er ikke mindre end imponerende. Sørger de for det, tager jeg hatten af to gange, siger han.

Den norske trup vil følge de danske coronaregler, hvis der opstår smitte hos en spiller efter ankomsten til Danmark.

I Norge ville en smittet spiller have betydet, at hele holdet røg ud af turneringen.

- Der er andre regler i Danmark og i europæisk håndbold, og det er en protokol, som er ganske streng og tydelig.

- Spilleren vil blive sat i isolation, og resten af truppen vil blive testet og isoleres og vente på testsvar, siger Hergeirsson.