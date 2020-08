Norge sætter en ny milliard af til sporten og frivillige

Norge er klar til at støtte landets idrætsklubber og frivillige organisationer med en milliard norske kroner - 700 millioner danske kroner - i efteråret.

Det meddeler kulturminister Abid Raja torsdag.

Beløbet er en del af den tredje norske krisepakke til sporten og frivilligområdet under udbruddet af coronavirus. Pengene skal være med til at dække for indtægtstab fra 1. september til 31. december, lyder det.