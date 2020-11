Norge opgiver værtskab for håndbold-EM

Det sker som følge af de særlige coronarestriktioner i Norge.

- Vi har vendt hver en sten i håb om at få mesterskabet til Norge. Nu er tiden kommet til at acceptere, at det ikke kan lade sig gøre med de retningslinjer, vi har herhjemme, siger præsidenten for NHF, Kåre Geir Lio.

Det efterlader Danmark som eneste arrangør. Danmark er vært for to indledende grupper og en mellemrundegruppe. Resten af turneringen er lige nu hjemløs.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) oplyser i en pressemeddelelse, at man arbejder på en alternativ løsning. En mulighed kan være, at Danmark bliver vært for hele turneringen.

- Vi er allerede i gang med at se på, hvad der kan lade sig gøre i forhold til afviklingen af hele EM i Danmark. Mere kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige, siger DHF-formand Per Bertelsen.

Over for flere medier har Bertelsen slået fast, at Danmark ikke vil påtage sig ekstraomkostninger ved at overtage hele arrangementet.

Det danske forbund kræver, at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) betaler alle regninger, der er forbundet med at flytte den norske halvdel til Danmark.

DHF forventer tirsdag at kunne komme med yderligere information om afviklingen af turneringen.

- Vi havde selvfølgelig glædet os til, at vi sammen med Norge skulle arrangere dette mesterskab.

- Der ligger mange, mange timers samarbejde og forberedelse bag planlægningen af et mesterskab, og vi er derfor rigtig kede af, at de norske restriktioner spænder ben for vores gode kolleger i Norges Håndboldforbund, siger Per Bertelsen.

EM i kvindehåndbold skal efter planen begynde 3. december.