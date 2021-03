Tom Høgli meldte i sidste uge ud, at Tromsø anbefaler en boykot af VM i Qatar. Sidenhen har fire andre norske topklubber meldt ud, at de støtter en boykot. (Arkivfoto).

Norge forventer enorm regning i tilfælde af VM-boykot

Norges Fodboldforbund gætter forsigtigt på, at det vil koste 70 millioner kroner alene i 2021 af boykotte VM.

Flere topklubber har de seneste dage opfordret Norges Fodboldforbund (NFF) til at boykotte næste års VM i Qatar.

Skulle det ende med en boykot, vil det have uoverskuelige økonomiske konsekvenserne for norsk fodbold.

Det fortæller generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, til avisen VG, inden kvalifikationen skydes i gang senere i marts.

- Et forsigtigt økonomisk estimat af en boykot er sandsynligvis tabte indtægter på over 100 millioner kroner (72 millioner danske kroner) i 2021, som vil ramme både topklubber og breddeaktiviteter i norsk fodbold, siger han.

- Lige nu er det vanskeligt at estimere de langsigtede økonomiske og sportslige konsekvenser for både top og bredde.

- Vi kender ikke til andre tilfælde, hvor et forbund har brudt sine internationale forpligtigelser og er brudt ud af et fællesskab, siger generalsekretæren.

Debatten om en boykot er begyndt, efter at den engelske avis The Guardian i sidste uge opgjorde, at 6500 gæstearbejdere har mistet livet i forbindelse med forberedelserne til VM.

Fem norske topklubber har foreløbig opfordret NFF til en boykot af VM. Det drejer sig om Tromsø, Strømsgodset, Viking, Odd og Vålerenga.