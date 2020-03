Norge følger Tyskland og Østrig og aflyser ishockeyslutspil

- NIHF har i dag besluttet sig for at aflyse resten af kampene i sæsonen 19/20.

Forbundet uddyber, at det er frygten for spredning af coronavirus, der er årsag til beslutningen.

Forbundet ønsker ikke at sætte de aktive eller de ansvarlige i klubberne i dilemmaer om, hvorvidt kampe skal gennemføres eller ej, idet kampe er forbundet med en del rejseaktivitet og nærkontakt.

Tirsdag blev det meldt ud, at sæsonen 2019/20 i Tysklands bedste ishockeyrække er slut, og at der ikke kåres en mester.

Det samme gør sig gældende i Østrig.

Også de to ligaer har opgivet at spille sæsonen færdig som følge af coronavirus.

Hverken i Østrig eller Tyskland kåres en mester for sæsonen 2019/2020. Det norske forbund har ikke meldt ud, om der bliver kåret en ishockeymester i Norge i den nu overståede sæson.

I Danmark er slutspillet indtil videre udskudt i håbet om, at kampene kan spilles i april med tilskuere i hallerne. Dog er slutspillets format ændret.

Formand for ligaforeningen og administrerende direktør i ishockeyklubben Sønderjyske Klaus Rasmussen vil dog ikke afvise, at det også kan blive aktuelt at afblæse sæsonen herhjemme helt.

- Vi følger udviklingen på daglig basis, og vi kan jo godt se, at tallene ikke går den rigtige vej, og det er bekymrende for det, der skal ske i april.

- Vi kan jo se i nogle af de ligaer, vi sammenligner os med, at de lukker ned uden at kåre en vinder. Det kigger vi på, men vi ved endnu ikke, om vi er på vej i den ene eller anden retning. Det er for tidligt for os at sige nu.

- Vi er nødsaget til at agere i det billede, vi er i, og hvis regeringen melder ud, at det her bliver mere langstrakt, så kan det godt ende ud i, at vi ikke kommer i gang igen, men det er for tidligt at konkludere det nu, siger han.

Klaus Rasmussen mener, at Danmarks Ishockey Union og ligaforeningen kan vente med at træffe beslutningen til slutningen af marts. Ishockeyturneringen kan genoptages med tre dages varsel.

Grundspillet i Danmark sluttede tirsdag aften med kampe i tomme haller.