Norge ender sjælden titeltørke med EM-triumf mod Frankrig

I EM-finalen i Jyske Bank Boxen søndag måtte de norske kvinder slide hårdt for det, men endte med at besejre de forsvarende europamestre fra Frankrig med 22-20.

Det var ellers Frankrigs individuelle kvaliteter, som i kampens start lyste klarest.

De forsvarende europamestre fik lukket fint op for Norges 6-0-forsvar og bragte sig foran 4-2, før et par udvisninger fik momentum til at skifte.

Mens Silje Solberg i det norske mål begyndte at vise, hvorfor hun regnes blandt verdens bedste målvogtere, var nordmændene dygtige til at udnytte to franske udvisninger, som nærmest kom i forlængelse af hinanden.

Fra 2-4 scorede Norge fem mål på stribe, og selv om Frankrig fik reduceret til 6-7, havde nordmændene tiltvunget sig et overtag.

Det slap de ikke frem mod pausen, hvor højt tempo i angrebsspillet gav masser af gode chancer, som også blev udnyttet.

14-10 var stillingen i norsk favør halvvejs gennem kampen, da spillerne tog et velfortjent hvil i omklædningsrummene.

Nordmændene så ud til at have rigeligt med overskud, men Frankrigs individualister kan altid komme op med kvalitet, som ikke kan forhindres.

Cléopâtre Darleux fik pladsen i målet efter pausen, og hun fandt storspillet frem fra start.

Over midtvejs i anden halvleg havde hun en imponerende redningsprocent på utrolige 75, og de norske skytter havde det pludselig svært.

Frankrig bed af det norske forspring, og med 11 minutter igen fik de forsvarende europamestre kontakt ved 17-17.

Med fem minutter igen var det stadig helt lige ved 19-19, og det trak op til en dramatisk afgørelse.

Men efter en norsk scoring til 20-19 dummede franskmændene sig. De fejlede en udskiftning, og playmaker Grace Zaadi Deuna røg ud i to minutter, da Frankrig var for mange spillere på banen.

Da det var hendes tredje udvisning i kampen, var det lig med et rødt kort til spildirigenten.

Et hårdt slag for Frankrig, og den fejl blev udslagsgivende. Norge bragte sig foran med to og holdt hele vejen hjem.