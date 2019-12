Lars Lagerbck og Norge kan stadig nå EM næste sommer via playoffkampe i marts.

Norge beholder svensk fodboldlandstræner frem mod VM 2022

Åge Hareide bliver ikke norsk landstræner, når hans kontrakt som dansk landstræner udløber efter næste års EM-slutrunde.

De næste tre år vil træneren for Norges herrelandshold i fodbold nemlig fortsat hedde Lars Lagerbäck.

Fredag har svenskeren indgået en ny kontrakt med Det Norske Fodboldforbund (NFF), så de to parter nu har papir på hinanden til og med VM-slutrunden i Qatar i november og december 2022.

Det oplyser NFF på sin hjemmeside.

Han har været norsk landstræner siden 2017 og ført Norge fra en plads som nummer 81 til 44 på verdensranglisten, og han håber at kunne fortsætte fremgangen.

- Med en positiv arbejdsgiver, stab og spillertrup er det svært at sige nej. Jeg trives godt i jobbet som norsk landstræner, og fodboldmæssigt er det en spændende og lovende trup, som har store muligheder for at fortsætte udviklingen, siger Lars Lagerbäck.

Svenskeren vil være 74 år, når slutrunden spilles, men hverken den fremskredne alder eller det faktum, at Norge ikke formåede at kvalificere sig direkte til næste års EM-slutrunde, har givet nordmændene anledning til at gå nye veje.

Ifølge NTB sagde Lars Lagerbäck i juni på et pressemøde før en kamp mod Færøerne, at han ville blive overrasket, hvis han fik forlænget sin kontrakt.

På rygteplan har der også været spekuleret i, om nordmændene kunne være interesseret i at ansætte Åge Hareide som ny landstræner til sommer.

Norge kan stadigvæk nå med til næste års EM-slutrunde. Det forudsætter, at nordmændene vinder to playoffkampe i marts. For at komme til EM skal Norge først slå Serbien og derefter vinderen af opgøret mellem Skotland og Israel.

- Målet er, at vi skal kvalificere os til EM, og derefter skal vi til VM i 2022, siger Lagerbäck.

Indløser Norge EM-billetten, havner holdet i gruppe D med England, Kroatien og Tjekkiet ved EM.

NFF-præsident Terje Svendsen er glad for, at Lagerbäck og assistenten Per Joar Hansen fortsætter det arbejde, de indledte i 2017.

- Jeg er meget glad for, at vi kan videreføre arbejdet med Lars og "Perry". Vi registrerer sportslig fremgang for landsholdet, og målet er deltagelse ved EM og VM, siger han.

Landsholdsanfører Stefan Johansen er også begejstret for forlængelsen og lægger samtidig et pres på sig selv og holdkammeraterne.

- Nu er det op til os spillere at levere på banen, så vi kan kvalificere os til en slutrunde med Norge, siger han.