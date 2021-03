Norge afblæser ishockeysæsonen i utide

Coronarestriktioner og nedlukning gør det umuligt at færdigspille ishockeyligaen i Norge.

For andet år i træk bliver den norske ishockeyliga afblæst før tid.

Norges Ishockeyforbund skriver på sin hjemmeside, at den igangværende sæson afsluttes med øjeblikkelig virkning.

Det er de skrappe norske coronarestriktioner, der gør, at forbundet finder det umuligt at afslutte grundspillet og derefter gennemføre det planlagte slutspil.

- Norsk ishockey har på eliteniveau ikke spillet kampe siden første del af januar, og det vil ikke være muligt for os at afvikle kampe, inden sæsonen skal stoppe med udgangen af april.

- I praksis betyder det, at alle ligakampe, slutspil og kvalifikationsspil standses nu, siger generalsekretær Ottar Eide til ishockeyforbundets hjemmeside.

Beslutningen medfører samtidig, at Frisk Asker ifølge NTB bliver udnævnt til vinder af den norske herreliga, Fjordkraftligaen.

Det er ellers Storhamar, der ligger øverst i tabellen, men slutstillingen udregnes ud fra pointgennemsnit. Og her er Frisk Asker med 52 point i 23 kampe bedre end Storhamar, som er noteret for 53 point for 24 kampe.

Afslutningen af sæsonen er blandt andet en følge af nedlukningen af Viken-regionen, som betyder, at der er forbud mod træning i området - også for eliteklubber.

Nedlukningen varer frem til 11. april, og den påvirker flere klubber i den bedste ishockeyrække.

Ishockeyforbundet har gjort det klart, at slutningen af april var sidste udkald for at færdiggøre sæsonen.

Dels udløber mange af kontrakterne med de udenlandske spillere, og dels skal landsholdet samles for at forberede sig på VM, der begynder 21. maj.