Nordsjælland-profil ønsker snarligt udlandseventyr

Det har den unge spiller været i samtlige superligakampe i denne sæson, og i sidste weekend rundede han 100 kampe for klubben som den yngste i FC Nordsjællands historie.

Midtbaneprofilen har spillet på et højt niveau i lang tid, og han ønsker da også at prøve sig af i en udenlandsk klub inden alt for længe.

- Der skal ikke gå alt for mange år endnu, før jeg skal ud og prøve mig selv af i en ny kultur.

- Når det rigtige tilbud kommer, og jeg føler mig 100 procent klar til det, så skal jeg nok komme afsted, fastslår Kofod.

21-årige Kofod har endnu ikke mærket konkret interesse, men han vil stadig ikke udelukke et skifte i sommerens transfervindue.

- Der er ikke noget konkret endnu, så vi må se, hvad der sker af udvikling hen over sommeren, siger han.

Med to år tilbage af sin kontrakt i FC Nordsjælland er han usikker på, om det er hans sidste kontrakt for Farum-klubben.

- Man kan aldrig udelukke noget, men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at komme på et udlandseventyr inden alt for lang tid, siger Kofod.

Sportschefen i FC Nordsjælland, Jan Laursen, vil gerne beholde midtbaneprofilen, selv om han har drømme om større adresser.

- Han må godt være her i noget tid endnu, men vi er opmærksomme på, at han gerne vil prøve noget andet på et tidspunkt.

- Jeg kan ikke kommentere på interessere for den enkelte spiller, men generelt er der stor bevågenhed på vores spillere, siger sportschefen.

Magnus Kofod har i denne sæson spillet alle 31 superligakampe og bidraget med et mål og to oplæg.