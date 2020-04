Nordsjælland om nedrykning: Både ærgerlig og glad

Her tikkede nyheden om at afslutte de danske håndboldligaer og 1. division ind hos sportschef Jørn Blom Hansen, og han erfarede dermed, at Nordsjælland rykker ud af Primo Tours Ligaen.

- Vi er ærgerlige over, at vi er landet, hvor vi er, fordi vi stadig havde muligheden for at spille os til ikke at rykke direkte ned. Vi havde tænkt os at kæmpe til det sidste, siger sportschefen.

Nordsjælland lå sidst i ligaen med ni point på kontoen og fire point op til Lemvig-Thyborøn, men da der ikke kan spilles mere nu i grundspillet, så rykker Nordsjælland direkte ud.

Beslutningen får dog ikke sportschefen til at lange ud mod alt og alle. Han forstår godt situationen.

- Jeg er enig i, at der skulle træffes en beslutning, så vi alle ved, hvad vi skal videre med, så vi har en platform at komme i gang fra. På den måde er jeg glad for en beslutning, siger Jørn Blom Hansen.

Han havde håbet, at man kunne have undgået at rykke et hold ned og i stedet have udvidet ligaen næste år, men det var ikke muligt.

- Den mulighed er der ikke, fordi der er rigtig mange europæiske kampe, der bliver rykket til den kommende sæson, og derfor er der ikke plads til yderligere kampe i næste sæson. Så vil kalenderen blive for presset, siger sportschefen.

I Nordsjælland Håndbold kom der med ét slag dermed klarhed over, at det hedder 1. division i næste sæson.

- Nu kan vi kigge fremad. Jeg ved nu, at vi spiller i 1. division, og det har nogle konsekvenser for de 16 spillere, jeg har på kontrakt. Nu kan jeg gå i gang med at tale med dem, og nu ved de, at hvis de siger ja til at blive i Nordsjælland, så er det 1. division. Det vidste de ikke før.

- Hvordan vi kommer ud af det med skindet på næsen, er en helt anden historie, men sportsligt ved vi, hvor vi er, og vi kan begynde at lægge planer, siger Jørn Blom Hansen.

Mens Aalborg Håndbold bliver dansk mester, og Nordsjælland rykker ud, så betyder dagens beslutning om at stoppe sæsonen, at TMS Ringsted rykker op i ligaen fra næste sæson.