Nordmand tager uventet Vuelta-føring: Krævede et mirakel

Men den stærke nordmand fra det belgiske Intermarché-hold drog på togt i et stort udbrud og trådte efter etapen op på podiet og iførte sig den røde trøje som den første nordmand i 15 år.

- Det krævede næsten et mirakel at tage trøjen, men jeg hørte undervejs, at jeg var otte, ni og ti minutter foran. Til sidst forstod jeg, at det faktisk var muligt, siger Odd Christian Eiking til Eurosport.

Det store udbrud på tirsdagens etape havde på et tidspunkt et forspring på over 12 minutter. Primoz Roglic forsøgte at hente noget af det tabte i et soloridt, men styrtede på en nedkørsel.

Derfor kom han først i mål med de øvrige favoritter 11 minutter og 27 sekunder efter Odd Christian Eiking, som sluttede som femmer på etapen - og så måtte løbets storfavorit afgive trøjen.

- Det er ikke så skidt. Der var gang i den. Hvis man ikke løber nogle risici, så vinder man heller ikke, siger Roglic, der fortsat må betragtes som løbets helt store favorit.

Det er ikke utænkeligt, at Odd Christian Eiking holder trøjen i flere dage. Først på 14. etape venter igen et bjerg af en kaliber, der for alvor kan ryste nordmanden, der klatrede flot på tirsdagens 10. etape.

- Det er en bonus, men en virkelig glædelig bonus, siger nordmanden, der har 2 minutter og 17 sekunder ned til Roglic.

Franske Guillaume Martin (Cofidis) var også inde i billedet til at tage trøjen på etapen, men han måtte give fortabt og kom først i mål 29 sekunder efter Odd Christian Eiking.

- Jeg havde lyst til at tage trøjen, men Eiking var for stærk opad. Jeg prøvede at køre fra ham, men han reagerede rigtig flot, siger Martin, der er toer i det samlede klassement, 58 sekunder efter Eiking.

Den seneste nordmand, der bar den røde førertrøje i Vuelta a Espana var Thor Hushovd i 2006.