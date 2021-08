Nordmand slutter sig til Brøndby på fireårig kontrakt

Selv om nordmanden først i april forlod teenageårene, skal han øjeblikkeligt kæmpe med om spilletid, mener Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.

- Henrik er med sine 20 år relativt ung, men han har spillet som fast mand for Viking, og vi ser ham allerede nu som en af de bedste skandinaviske forsvarsspillere i aldersgruppen.

- Vi er glade for at have lykkedes at få tilknyttet Henrik på en lang kontrakt, da vi ser et stort potentiale, som vi sammen skal forløse over de kommende år.

- Vi får i Henrik en stærk og hurtig forsvarsspiller med kvaliteter på bolden, og som med det samme vil øge konkurrencen blandt stopperne, siger fodbolddirektøren til Brøndbys hjemmeside.