Nordmand fra løbefamilie henter olympisk guld på 1500-meteren

Det satte Jakob Ingebrigtsen en fed streg under, da han lørdag eftermiddag dansk tid vandt OL-guld i 1500-meterløb ved legene i Tokyo.

Hedder man Ingebrigtsen og har norsk pas, er der en vis sandsynlighed for, at man også er en hurtig løber.

Den 20-årige nordmand brugte 3 minutter og 28,32 sekunder på at tilbagelægge distancen, hvilket er olympisk rekord og en forbedring af den tidligere rekord med over tre sekunder.

Ingebrigtsen havde sat endnu bedre tid, hvis han ikke skruede lidt ned for tempoet for at nyde triumfen med en knyttet næve på de sidste meter.

Lidt under et sekund efter krydsede kenyaneren Timothy Cheruiyot målstregen som nummer to akkurat foran briten Josh Kerr.

Forud for de sidste 100 meter overhalede nordmanden sin kenyanske konkurrent, og han øgede afstanden, så spændingen var helt væk på den sidste del af opløbet.

Ingebrigtsen kommer ud af en succesfuld løbefamilie, der har opnået store resultater på mellemdistancerne.

Jakobs 30-årige storebror, Henrik Ingebrigtsen, blev europamester på 1500-meteren i 2012, mens 28-årige Filip Ingebrigtsen blev europamester på distancen i 2016 og tog VM-sølv i 2017.

Men lørdag blev det altså lillebror-Ingebrigtsen, som sørgede for løbefamiliens største triumf. Tidligere har Jakob Ingebrigtsen vundet europamesterskabet på distancen. Det skete i 2018, hvor han også vandt EM-guld i 5000-meterløb.

De tre brødre er trænet af deres far, Gjert Ingebrigtsen.