Nordmænd betaler 110 millioner for dansk e-sportshold

Det danske Counter-Strike-hold Heroic er kommet på norske hænder.

Heroic oplyser i en pressemeddelelse, at holdet er blevet afhændet til Omaken Sports, en investorgruppe grundlagt af nordmanden Joachim Haraldsen.

Målet er, at Omaken Sports skal udvikle sig til verdens førende e-sportsorganisation.

- Jeg er super spændt på den nye fremtid. Med Omakens køb af Heroic får vi virkelig stærke investorer, der er sultne efter at udvikle os og e-sportsscenen, siger Heroics kaptajn, Casper "cadiaN" Møller.

Den norske investor har punget ud med 150 millioner norske kroner for holdet. Det svarer til 110 millioner danske kroner.

Ifølge pressemeddelelsen kommer handlen primært til at styrke fundamentet under Heroic. Holdet skal forblive det samme som hidtil.

Holdkaptajnen siger da også til TV2 Sport, at det ikke umiddelbart ligger i kortene, at Heroic-holdet fysisk skal rykke til Norge.

- Planen er stadig, at Counter-Strike-holdet skal have hovedsæde i Danmark - måske skal vi have nogle nye faciliteter med mere plads, siger Casper "cadiaN" Møller til TV2 Sport.

Heroic havde et succesfuldt 2020 og var en overgang placeret på førstepladsen på verdensranglisten.