Nordkorea tager imod Sydkorea for første gang siden 1990

De to lande har ikke mødt hinanden i kvalifikationen til et fodbold-VM siden 2009, og for første gang siden 1990 dyster holdene i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang.

Dengang - for 29 år siden - var der tale om en venskabskamp. Tirsdagens historiske opgør bliver det første i Nordkorea med point på spil mellem herrelandsholdene.

Landene var i aktiv krig fra 1950 til 1953, og krigshandlingerne endte med en våbenhvile den 27. juli 1953.

Våbenhvilen er dog aldrig blevet fulgt op af en fredsaftale, og teknisk set er de to nationer derfor stadig i krig. De seneste år har en række nordkoreanske missiltest desuden øget spændingerne i regionen.

Ifølge The Washington Post sagde Sydkoreas landstræner, Paulo Bento, i september, at han "forsøger at forstå de følelser, sydkoreanere har omkring kampen", men at "det vigtigste er at koncentrere sig om kampen".

Sydkoreanerne selv får efter alt at dømme ikke mulighed for at se fodboldkampen. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har de sydkoreanske tv-producenter ikke kunnet nå til enighed med de nordkoreanske myndigheder om en aftale.

Når det gælder sport, har de to lande ellers formået at finde fælles fodslag ved flere lejligheder de senere år.

Ved sidste års vinter-OL i Sydkorea stillede nationerne op med et ishockeyhold med spillere fra begge lande, og de marcherede sammen ind ved åbningsceremonien med et fælles flag.

Landene har også deltaget sammen ved en stor bordtennisturnering og drøftet et fælles værtskab for OL i 2032.

Det er nok de færreste, der kender til Nordkoreas fodboldlandsholds styrker og svagheder. Men kigger man på tabellen i den asiatiske VM-kvalifikations pulje H, har nordkoreanerne grund til optimisme.

Efter to kampe har Nordkorea maksimumpoint. Det samme har Sydkorea, og vinderen af tirsdagens opgør vil derfor lægge sig på førstepladsen.

Selv om Sydkorea går ind til kampen som favorit, advarer landstræner Paulo Bento mod at tage for let på opgaven.

- Nordkorea er et fysisk og aggressivt hold. De er især farlige på omstillinger. Men der er huller, vi kan udnytte, og det er vi klar til, siger Bento ifølge Reuters til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Kampen fløjtes i gang klokken 10.30 dansk tid.