Nordiske forbund vil igen have Fifa til at presse Qatar

Det sker på baggrund af en rapport fra Amnesty International, der i slutningen af august satte fokus på Qatars manglende evne til at undersøge, behandle og forebygge dødsfald blandt migrantarbejdere i landet.

I rapporten fremgik det blandt andet, at over 15.000 migrantarbejdere er døde i Qatar i perioden 2010-2019. Tallet omfatter migrantarbejdere i alle arbejdsfunktioner - også dem der ikke har relation til VM-byggerier og infrastrukturelle projekter i forbindelse med fodboldslutrunden.

- Vi havde et møde med Fifa og lederne i Qatar i foråret, hvor vi blev præsenteret for nogle helt andre tal og beretninger, end dem Amnesty har fundet frem til, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

- Det er der en helt klar grund til at undersøge nærmere, og derfor sender vi det her brev til Fifa for at høre, hvad der er op og ned. Hvis det, Amnesty har lagt frem, er rigtigt - hvilket meget tyder på - så er det tid til at intensivere presset på Qatar yderligere.

Det er ikke første gang, at DBU - og de andre nordiske fodboldforbund - beder Fifa om at lægge pres på Qatar, så menneske- og arbejdstagerrettighederne i landet kan blive forbedret.

I foråret sendte DBU et brev til Fifa med en række opfordringer til, hvad Fifa burde gøre for at øge presset på Qatar.

Det blev fulgt op med et nyt brev til Fifa. Det opfølgende brev blev udformet i samarbejde med de øvrige nordiske fodboldforbund.

Her gjorde forbundene opmærksom på, at det var uacceptabelt, at de reformer, der er vedtaget for at forbedre arbejdstagerrettighederne, ikke blev implementeret ordentligt.

Spørgsmål: Hvordan synes I, at Fifa har håndteret situationen?

- Det er vigtigt at pointere, at der jo sker nogle fremskridt i Qatar. Sker de hurtigt nok? Nej. Er de store nok? Nej, siger Jakob Jensen.

- Der sker nogle små forbedringer, og det er vi glade for, og jeg tror også, at de forbedringer skyldes fodboldens kraft, og det fokus der er på Qatar, samt den indsats som Fifa, Uefa og andre - herunder os selv - gør.

- Men vi vil gerne fokusere endnu mere på, at der skal spilles VM i slutningen af næste år. Hver gang der kommer nye, kritiske punkter frem, så man må intensivere indsatsen for at få rettet op på det, mens verdens øjne hviler på Qatar, og forpligte dem til at lave nogle varige forbedringer, der også er der, når VM er overstået.

Jakob Jensen slår igen fast, at et dansk VM-boykot aldrig kan komme på tale. Men DBU-direktøren understreger, at man fra dansk side vil presse på for, at der hele tiden sker forbedringer i Qatar.

- DBU er et af ni stiftende medlemmer af Fifa, og vi har en oplevelse af, at der bliver lyttet til os, og at der bliver gjort noget for at flytte tingene i Qatar.

- Det er selvfølgelig godt, men vi vil gerne have, at der bliver gjort endnu mere. Men vi er ikke sted, hvor vi har behov for at sætte foden ned.