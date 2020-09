NordicBet indstiller navnesponsorat på grund af kviklånslov

Forbrugerombudsmanden har i en forhåndsudtalelse konstateret, at eksempelvis et NordicBet Liga-logo på en kampbold vil kunne bringe banker, der ønsker eksponering på stadion, i strid med lovgivningen.

Lovgivningen foreskriver, at spiludbydere ikke må reklamere side om side med banker, der tilbyder forbrugslån - også kaldet kviklån.

- Divisionsforeningen er ikke enig i mange af elementerne i den forhåndsudtalelse, vi har fået fra forbrugerombudsmanden, men juridiske kampe og uklarhed for de virksomheder, der ønsker at støtte idrætten, er ikke noget, vi ønsker, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

- Derfor må vi suspendere vores ellers fremragende partnerskab med NordicBet, indtil erhvervsministeren får ryddet op, lyder det.

NordicBet har frivilligt valgt at indgå en aftale om midlertidig suspendering af navnesponsorat for ikke at skabe problemer for klubberne.

- Vi har fulgt debatten og noteret os, at mange politikere har givet udtryk for, at de gerne vil finde en konstruktiv løsning på problematikken.

- Det ser vi fra NordicBet positivt på, hvorfor vi ser frem til igen at kunne støtte op om dansk fodbold som navnesponsor for 1. division, siger Ronni Hartvig, kommerciel direktør for Betsson Group, der står bag NordicBet.

Kviklånsloven har tidligere blandt andet fået Arbejdernes Landsbank til at stoppe som sponsor på fodboldlandsholdets trøjer.