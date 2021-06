Nørgaard og Andersen sidder over i EM-test mod Tyskland

De to spillere arbejder på at bygge EM-formen op, og i de bestræbelser kommer kampen for tidligt i EM-forberedelsen.

Andreas Christensen, der i lørdags fik spilletid i Champions League-finalen for Chelsea, bliver formentlig også skånet i mødet med Tyskland.

Det siger landstræneren på et pressemøde forud for testkampen i østrigske Innsbruck.

- Der vil være spillere, som sidder over af lidt forskellige årsager.

- Vi har en Christian Nørgaard, som vi bygger op, og han ser god ud, og han skulle være klar snart, men vi kaster ham ikke i kamp uden at have trænet, og han kom først ind i lejren mandag.

- Joachim Andersen er vi også i gang med at bygge op, og han kommer heller ikke i spil mod Tyskland. Ellers ser det fint ud, og alle er klar.

- Det er også et meget godt bud, at "AC" skal startes lidt langsommere op, siger Kasper Hjulmand.

Det vil være tilladt at skifte seks spillere ud undervejs i testkampen, og det er en god anledning til at få fordelt spilletiden ud til de spillere, der har mest brug for den.

- Vi kigger selvfølgelig på den belastning, spillerne har været udsat for. Kampen mod Tyskland er vigtig for nogen, som skal have minutter i benene efter at have spillet lidt mindre det sidste stykke tid, mens det for andre er vigtigt ikke at spille så meget, siger Hjulmand.

Han forventer ikke at bruge kampen til de helt store eksperimenter, men man vil kunne se konstellationer af spillere, som ikke tidligere har fået så meget spilletid sammen på landsholdet.

- Med de spillere, som vi har til rådighed, vil vi forsøge at spille kampen, som vi altid gør med de samme principper og den samme identitet hele vejen igennem, men måske også med nogle nye konstellationer, som vil blive brugt ved EM - måske ikke i den første kamp, men senere under EM.

- Men selv om man ser nogle nye spillerkonstellationer, gør det ikke, at vi laver nogle nye systemer eller spiller med en ny identitet. Vi spiller på den samme måde og med den samme iver efter at vinde som altid, siger Hjulmand.

På pressemødet blev landstræneren atter stillet spørgsmål om coronavaccination.

Flere af det danske landsholds EM-konkurrenter har kollektivt fået vacciner, og landstræneren påpegede atter sin skuffelse over, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ikke i lighed med Den Internationale Olympiske Komité (IOC) havde sørget for en vaccine til alle EM-spillerne.

Samtidig kunne Kasper Schmeichel, som også deltog ved pressemødet, fortælle, at der ikke er nogen stor risiko for, at han bliver smittet under slutrunden.

- Jeg er vaccineret. I England har jeg jo nået en alder, hvor jeg er gammel nok til at blive vaccineret, siger han.

Leicester-målmanden tilføjer, at han også gerne havde set, at alle EM-hold var blevet tilbudt en vaccine inden slutrunden.

Onsdagens testkamp mod Tyskland begynder klokken 21.