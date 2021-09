Nødløsning på trænerposten har løftet Milan op af sumpen

Han startede som en regulær nødløsning. Men Stefano Pioli er beviset på, at selv nødløsninger en gang imellem kan være langtidsholdbare.

Onsdag er Pioli i trænersædet, når storklubben gør comeback i Champions League mod Liverpool efter otte sæsoner uden for det fine selskab.

At det skulle komme så vidt, var der næppe mange, der havde forudset, da Milan-ledelsen hentede den erfarne, men lidt anonyme træner ind som afløser for Marco Giampaolo.

Han havde store klubber som Inter, Lazio og Fiorentina på sit cv, men ingen titler, ingen pokaler og i det hele taget ikke nogen særlige kendetegn.

Eller som trænerlegenden Arrigo Sacchi bemærker over for AFP:

- Tidligere var han en taktisk glimrende træner, men han kunne ikke helt overføre sine idéer til sine hold.

Så lidt fidus havde Milans ledelse til den nye mand, at man sikrede sig, at den toårige kontrakt, Pioli skrev under på, kunne rives i stykker allerede den følgende sommer, hvis ikke klubben kvalificerede sig til Champions League.

Samtidig kørte man erfarne Ralf Rangnick i stilling som afløser. Den tyske fodboldprofessor var klar til at iværksætte en gennemgribende renovering af den permanent underpræsterende klub.

Men så var det, at holdet pludselig begyndte at vinde.

Da fodbolden genstartede efter coronanedlukningen sidste forår, gjorde Milan det samme.

Sæsonens sidste 12 kampe gav ni sejre og tre uafgjorte, og selv om klubben for syvende år i træk sluttede uden for Champions League-pladserne, kunne ledelsen ikke forsvare at smide Pioli på porten.

Aftalen med Rangnick blev droppet. Nødløsningen Pioli blev belønnet med en kontraktforlængelse og kvitterede med at levere en andenplads i Serie A - klubbens bedste resultat i ti år.

Selv Sacchi er imponeret.

- Nu er han trådt op på et nyt niveau, og hans hold har fundet sin stil, siger manden, der for tre årtier siden gjorde Milan til Europas bedste klubhold.

Det vil trods alt være en overraskelse, hvis milaneserne, der har danske Simon Kjær på holdet, når så langt i denne sæson.

Holdet får givetvis nok at gøre med at komme videre fra en dynamitpulje med Liverpool, Atlético Madrid og Porto.