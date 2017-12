Nøddesbo hylder uforudsigelighed efter dansk comeback

Lørdag aften kunne han gå på juleferie med en BSV-sejr på 34-28 over KIF Kolding København og efterfølgende gøre status på halvsæsonen, der bragte BSV til en tredjeplads i 888 Ligaen.

- Det har været spændende at komme hjem til dansk håndbold, men det har også været en hård opgave. Der er mange hold, der byder ind, og man skal virkelig være skarp hver gang, ellers taber man. Det er virkelig fint.

- Jeg synes, at det er sjovt, at alle slår alle. Skjern (nummer et, red.) har gjort det godt og fortjener stor ros, men ellers render alle rundt og smider sjove point rundt omkring.

- Det er ikke altid sjovt at være med til, men jeg kan godt lide uforudsigeligheden, siger Jesper Nøddesbo.

I Barcelona følte han presset på en anden måde, da klubben oftest sejrede og har vundet de seneste syv spanske mesterskaber.

- I Barcelona skulle man også være skarp hele tiden, men risikoen for, at man tabte, var ikke lige så stor. Men der var man presset, fordi der var så mange spillere om buddet, siger den 37-årige stregspiller.

Lige efter nytår mødes landsholdet for at lade op til EM-slutrunden i januar, og det bliver første gang siden 2012, at Nøddesbo ikke indleder året med en slutrunde.

- Det er jeg rimeligt afklaret med. Der har været fart på i det seneste halve år, så jeg synes ikke, at det har gjort noget, at der ikke har været landskampe.

- Men når slutrunden først er i gang, bliver det nok lidt mere specielt, erkender Nøddesbo.

Landsholdsstoppet er dog ikke ensbetydende med lang ferie, selv om den danske turnering først genoptages i februar.

- Vi kommer ikke til at holde meget ferie. Vi har lige fået vores træningsplan, og jeg tror aldrig, at jeg har trænet så meget i januar før.

- Vi starter 8. januar, men inden da har vi vist nok haft 12 individuelle pas, så der kommer fart på, lyder det fra BSV-spilleren.