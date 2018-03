Nikolaj Jacobsen fulgte med i CL-kamp på livescore

Rhein-Neckar Löwen havde en forfærdelig lørdag, hvor det blev til to nederlag i to forskellige turneringer på få timer.

- Jeg har selvfølgelig holdt øje via livescore og set, at de unge drenge var godt med fra start, men ikke var i stand til at holde trykket mod Kielce, siger han til Ekstra Bladet.

At de to kampe lå på samme tid betød nemlig, at Rhein-Neckar Löwen prioriterede at holde de bedste spillere hjemme til kampen mod Kiel.

Derfor var det andetholdet, som blev sendt ind i lussingen mod Kielce. Det store nederlag betyder, at der ikke er den store spænding i returopgøret 1. april.

Klubben har tidligere kritiseret Det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) for planlægningen. Og Nikolaj Jacobsen er fortsat ærgerlig over situationen.

- Det er klart, at vi som aktører gerne så, man kunne finde en bedre løsning og måske også lyttede mere til dem, der er på banen, siger han.

EHF tilbød Rhein-Neckar Löwen, at klubben kunne afgive sin hjemmebanefordel i returkampen i Champions League, men det sagde klubben nej til.