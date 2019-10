Nikolaj Jacobsen er færdig med dobbeltjob: Det er fedt

I sommer sagde han farvel til den tyske storklub Rhein-Neckar Löwen, som han i fem år havde stået i spidsen for - de sidste godt to år samtidig med landsholdstjansen.

For første gang som landstræner for de danske håndboldherrer er Nikolaj Jacobsen mødt op til holdets samling uden at have et andet trænerjob i tankerne.

Han er flyttet hjem til Danmark, og det arbejdsmæssige fokus ligger ene og alene på landsholdet, der i denne uge er samlet i Aarhus i forbindelse med Golden League.

- Jeg har det rigtig godt. Jeg er glad for at kunne møde mere velforberedt op og have mere overskud og være i forhåbentlig en bedre balance end tidligere, hvor jeg hele tiden havde Champions League-kampe i baghovedet.

- Så det er fedt at kunne få lov til at koncentrere sig 100 procent om det, der skal til at foregå, siger Nikolaj Jacobsen.

Han tror dog ikke, at spillerne kommer til at mærke den store forskel, og han mener heller ikke, at han på trods af dobbeltjobbet har slækket på sine opgaver på landsholdet, som han i januar førte til VM-guld.

Beslutningen om at stoppe i den tyske storklub var svær at tage for den rutinerede træner, men det var nødvendigt.

- Hvis jeg opsøgte en læge i Danmark, ville jeg helt sikkert blive diagnosticeret med stress. Jeg har ikke tilsidesat alt, men rigtig, rigtig meget i min lyst til at vinde og til at være den bedste, har Jacobsen tidligere sagt til Jyllands-Posten.

Men nu virker stressen til at være ude af kroppen igen.

- Jeg ved ikke, om jeg er i zen. Det tror jeg aldrig, man kan som træner, men lige nu har jeg det rigtig godt og er rigtig glad for at være kommet hjem. Det er min familie også. Det er det, der betyder noget, siger han.

Danmark møder ved Golden League Frankrig i Aarhus torsdag, mens Norge eller Spanien venter lørdag i Aalborg.

Samlingen er den sidste, inden landstræneren skal udtage den trup, der skal med til EM i januar.