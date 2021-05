Nikolaj Jacobsen er åben for tilbagevenden til klubhåndbold

Selv om det ikke er aktuelt lige nu, pønser han på, om han skal vende tilbage til klubhåndbolden ved kontraktudløb i 2025. Muligheden for at dobbeltjobbe, mens han er landstræner, er heller ikke fuldstændig udelukket.

Tirsdagens kontraktforlængelse som dansk herrelandstræner i håndbold er ikke nødvendigvis et farvel til klubhåndbolden for Nikolaj Jacobsen.

- Vi må se, hvordan tingene ser ud i 2025. Jeg vil ikke afvise, at jeg kan finde på at rejse ud igen og blive klubtræner i udlandet, siger Nikolaj Jacobsen.

- Lige nu føler jeg mig rigtig godt tilrette med det hold her. Der er god kemi mellem spillerne og mig samt med DHF.

Han fortæller videre, at han dog "bestemt godt" kan savne at være træner for et klubhold, selv om han er tilfreds som landstræner.

Før Nikolaj Jacobsen overtog håndboldherrerne, var han styrmand for det tyske tophold Rhein-Neckar Löwen.

Et job, han beholdt ved siden af landsholdet i de første godt to år af sin tid som landstræner.

Men at træne et klubhold ved siden af landsholdstjansen igen kommer ikke til at ske lige nu, slår Nikolaj Jacobsen fast.

- Jeg går ikke og overvejer lige nu at være klubtræner ved siden af. Det tror jeg ikke, bliver aktuelt, men man skal aldrig sige aldrig.

- Jeg er fuld på landstrænderdelen, men det er klart, at kommer der et eller andet spændende, så er jeg sikker på, at DHF også vil lytte til mig.

Han peger på, at det ikke ville kunne lade sig gøre at træne et tophold i den tyske liga igen ved siden af. Et trænerjob i en dansk klub er også udelukket.

- Måske en af de større klubber, der ikke har så god en hjemlig liga. Der vil det måske være nemmere at dobbeltjobbe, siger Nikolaj Jacobsen.

Som landstræner for håndboldherrerne har Nikolaj Jacobsen vundet VM-guld i både 2019 og 2021.

Han kalder det en "nem" beslutning at forlænge kontrakten, så den nu løber til VM på hjemmebane i 2025.

- I og med at jeg er rigtig glad for mit arbejde, så var det en forholdsvis nem beslutning, da de spurgte, om jeg ville have et år mere.

Næste store opgave for Nikolaj Jacobsen og landsholdet bliver sommerens OL i Tokyo, der starter i juli.